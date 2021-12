Polícia localiza fazenda com cerca de 10 toneladas de maconha

Uma plantação de maconha com cerca de 10 toneladas foi localizada nesta terça-feira, 16, no povoado de Riacho da D'Água, na zona rural do município de Euclides da Cunha (a 325 quilômetros de Salvador), no Nordeste baiano.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Nordeste faziam rondas pela região, quando foram informados sobre o plantio da erva. Foram realizadas varreduras e os 50 mil pés do entorpecente foram encontrados.

Ao chegar na fazenda, a policia entrou em confronto com três homens que faziam segurança do local. Um foi atingido e mesmo tendo sido socorrido, não resistiu e morreu. Os outros dois homens escaparam pela mata fechada.

Na ação foram apreendidos uma espingarda calibre 12 e munições, uma motoclicleta modelo Factor, placa NYQ-8959, e 15 kg de maconha.

Os policiais retiraram os pés e queimaram, além de ter destruído a estrutura de irrigação que havia no local.

adblock ativo