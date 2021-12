Polícia já tem suspeito de matar homem dentro de banheiro em Porto Seguro

As investigações da Polícia Civil apontam para uma pessoa suspeita de matar Sidclei Lima Celestino, 42 anos. A vítima foi encontrada morta dentro de um banheiro de uma lanchonete, na avenida dos Navegantes, no centro de Porto Seguro (a 699 quilômetros de Salvador).

A informação foi confirmada à equipe de reportagem do Portal A TARDE na manhã desta terça-feira, 27, por policiais da delegacia de Porto Seguro. O crime aconteceu por volta das 9h20 desta segunda-feira, 26.

Sidclei apresentava contusões (lesões traumáticas agudas) no olho direito, além de marcas de esganadura (quando se asfixia apertando o pescoço da vítima com as mãos).

Segundo o site do Radar 64, Sidclei foi visto consumindo bebida alcoólica com outras pessoas no mesmo estabelecimento que foi morto. Ele era usuário de drogas e já foi preso por tráfico, de acordo com declarações de familiares feitas ao site.

Imagens de câmeras de segurança da região, onde o crime acorreu, já foram requisitadas pelo delegado Marcelo Paiva, titular da Delegacia de Porto Seguro, que está à frente do caso.

Sidclei Lima tinha pouco tempo que morava na cidade. Conforme o Radar, os familiares dele o trouxeram para Porto Seguro na intenção de mantê-lo afastado das drogas.

