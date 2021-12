Polícia investiga morte de duas crianças em Feira de Santana

A polícia de Feira de Santana investiga as mortes de dois bebês que aconteceram nesta terça-feira, 25.

Júlia Souza Gonçalves, de 40 dias, morreu no Hospital Estadual da Criança após chegar com sangramento no nariz e na boca. De acordo com a delegada Dorean dos Reis Soares, a polícia investiga se houve negligência dos pais ou se a mãe da criança, Fernanda Almeida Souza, dormiu sobre o corpo dela.

Já Vinícius de Souza Oliveira, de quatro meses, morreu por volta de 4h30. De acordo com o site Acorda Cidade, a mãe do garoto, Ana Lúcia Neres Souza, informou que Vinícius caiu da cama e foi colocado novamento no lugar. Entretanto, momentos depois, ela percebeu que o garoto estava morto.

Uma equipe da Delegacia de Homicídios esteve na residência da família, no bairro do Papagaio com peritos do Departamento de Polícia Técnica, que realizaram o levantamento cadavérico.

adblock ativo