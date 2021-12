Após acessar imagens de câmeras de segurança da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), a Polícia Civil investiga o episódio de vandalismo contra uma agência de bancária durante a madrugada desta quarta-feira, 9, na Av. Caminho de Areia, na Cidade Baixa, em Salvador.

De acordo com a polícia, o vídeo mostra dois homens, que chegaram em uma moto, atirando contra a instituição financeira. Em seguida, eles recolhem os projéteis e fogem. A dupla será indiciada e responderá criminalmente.

Da Redação | Foto: Divulgação | SSP Polícia investiga dupla que atirou contra agência bancária; veja vídeo

A diretora do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), delegada Fernanda Porfírio, que está à frente do caso, afirmou que já tem informações sobre a autoria do ato criminoso. "Estamos tomando todas as providências de polícia judiciária para indiciar a dupla”, disse Fernanda, por meio de nota divulgada pela SSP.

O Depom apura se o atentado tem relação com o grupo de policiais militares (PM-BA) que anunciou a greve na terça, 8. Segundo o órgão, o recolhimento das cápsulas após o crime à agência bancária é um dos indícios.

