Polícia investiga divulgação de falsos crimes pelo whatsapp

Os responsáveis pela divulgação de cinco falsas ocorrências de homicídios, por meio do WhatsApp, no município de Camaçari entre os dias 1º e 8 de outubro estão sendo investigados pela titular da 18ª Delegacia Territorial (DT), em Camaçari, delegada Thais Siqueira do Rosário.

O Grupo Especializado de Repressão aos Crimes por Meios Eletrônicos (GME) vai auxiliar a unidade nas ações para identificação e captura dessas pessoas, que serão responsabilizadas criminalmente. "Vamos apurar também qual é a intenção de quem dissemina falsas informações de assassinatos na cidade", afirmou a delegada, que já tem alguns suspeitos identificados.

Um assassinato registrado na região do Iguatemi, em Salvador, na semana passada, é citado no aplicativo como se tivesse ocorrido no bairro POC, em Camaçari. Na quarta-feira, 8, noticiaram por meio da mesma ferramenta as mortes de duas mulheres, uma delas no bairro Nova Vitória. O Serviço de Investigação (SI) averiguou, na Internet, que a mulher citada como morta no bairro Nova Vitória, fora assassinada na cidade Cuiabá, capital de Mato Grosso, há algum tempo.

