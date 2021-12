Polícia investiga dentistas e pede fechamento de clínica em Itabuna

Nove dentistas que trabalham em uma clínica odontológica, de nome não revelado, no município de Itabuna (distante a 422 km de Salvador) estão sendo investigados após a suspeita de o estudante Paulo Henrico Almeida, de 38 anos, exercer ilegalmente a profissão. A polícia também solicitou o fechamento da unidade.

De acordo com informações do Blog Pimenta, eles são suspeitos de participar de irregularidades e encobrir as ações ilícitas que teriam sido cometidas por Paulo Henrico. Além disso, a polícia afirma que existem indícios de que alguns deles atuariam para dificultar a fiscalização do Conselho Regional de Odontologia (CRO).

Ainda segundo o blog, alguns elementos da investigação apontam que, pelo menos, dois dentistas teriam cometido mais de um crime. O estabelecimento é acusado de funcionar de forma irregular. A polícia informou que pediu o fechamento da clínica, pois o estabelecimento não conta com um responsável técnico, como exige a lei.

No último dia 30, a clínica odontológica foi alvo de um mandado de busca e apreensão autorizado pela Justiça devido à suspeita de que Paulo Henrico atuaria como dentista mesmo sem ter o diploma da profissão. Ele é acusado de estelionato, associação criminosa e falsidade ideológica.

