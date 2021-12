Polícia investiga chacina contra quatro homens em Humildes

A Polícia Civil procura autores de uma chacina contra quatro homens no distrito de Humildes, região de Feira de Santana (cidade a 109 km de Salvador). O crime ocorreu no povoado de Tanquinho, por volta das 22h de quarta-feira, 7, e pode estar ligado ao tráfico de drogas ou a vingança.

Mas o delegado da Divisão de Homicídios, Jean Silva Souza, não descarta outras hipóteses e busca obter mais informações com moradores locais. "Existe a possibilidade de eles estarem envolvidos com o tráfico de drogas e também outros crimes na região, como roubos e furtos. Por isso suspeitamos de vingança", disse.

As vítimas foram identificadas como Josevaldo Silva Conceição, de 28 anos, José Augusto Nunes da Silva, 25, Maurício Lima de Jesus, 38, e Maurício Francisco de Souza, 30. Ainda conforme o delegado, uma das vítimas foi abordada quando estava do lado de fora da casa. Em seguida, foi levada para dentro do imóvel, onde morreu à bala junto com os demais.

Sem testemunha

"A casa é da mãe de um deles, mas os quatro estavam dormindo sozinhos nesse dia, já que estavam morando nessa casa. Não havia mais ninguém na hora do crime. Mais na frente, teremos maiores informações", torceu o delegado Jean Souza.

O crime teve característica semelhante a de um outro praticado na região, ou seja, de execução. O delegado lembrou que uma outra chacina foi cometida no dia 8 de abril, na localidade de Bom Viver, também no distrito de Humildes. Naquela ocasião, quatro pessoas foram assassinadas.

Munição

"Estamos fazendo os comparativos de munições que foram encontradas, estudando as vítimas", disse o policial interessado em saber qual o tipo de comportamento adotado por elas na comunidade, para melhor estabelecer um perfil. Além de uma comparação balística e perícia no local, os policiais querem saber se as vítimas havia recebido ameaças.

"Pode ser que tenha ligação com a chacina ocorrida há seis meses no mesmo lugar e, a partir disso, vamos cruzar as investigações", observou o delegado Jean Souza. As relações entre os crimes ocorridos devem ser esclarecidas inclusive a partir da análise balística.

Levantamentos iniciais feitos pela polícia ainda não apontam suspeitos de participação na chacina. "Após ouvirmos as testemunhas, novos dados poderão surgir, como, por exemplo, se alguém viu quantos homens participaram da ação, se estavam a pé ou motorizados", acrescentou o delegado Jean Souza. Na casa onde ocorreu a execução a polícia encontrou os corpos de três vítimas de bruços e com as mãos na cabeça. O quarto, Maurício Francisco de Souza, foi baleado no pescoço e tórax e levado para o Hospital Geral Clériston Andrade, mas não resistiu.

