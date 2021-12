Polícia investiga caso de aeronave que caiu em Belmonte

A queda de um avião de pequeno porte no município de Belmonte (distante a 662 km de Salvador), na manhã da quinta-feira 11, será investigada pela polícia. Conforme a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a quantidade de tripulantes estaria acima do permitido. Duas pessoas ficaram feridas e o piloto está foragido.

Ainda de acordo com a SSP-BA, a aeronave só poderia levar duas pessoas, mas no momento do pouso forçado estaria com uma a mais. O piloto, identificado pelo prenome de Edgar, fugiu do local e é procurado pela polícia.

Os passageiros Breno Cancado da Cunha Peixoto e Leonardo Alberto Pimenta Machado, que são do estado de Belo Horizonte, afirmaram não conhecer Edgar. No acidente, eles sofreram escoreações em várias partes do corpo e foram socorridos por agricultores.

A aeronave de prefixo PU-OLC, que havia saído do aeroporto Flyclub em Porto Seguro, foi alugada na manhã de quinta e, no mesmo dia, decolou com destino à cidade de Canavieiras. Quando passava pelo distrito de Santa Cruz Cabrália, o motor explodiu e o plioto foi obrigado a fazer um pouso forçado em Brejinhos, zona rural de Belmonte.

A Polícia Federal, Aeronáutica e 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis) conduzem as investigações sobre o caso.

