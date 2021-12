Polícia interdita empresa com selo falso do Governo Federal

Em operação conjunta com a Agência de Defesa de Agropecuária da Bahia (Adab), a Polícia Rodoviária Federal (PRF-BA) interditou na noite de terça-feira, 23, uma empresa responsável pela distribuição e transporte de carnes no município de Barreiras (a 850 km de Salvador, Oeste do Estado). Segundo o órgão fiscalizador, os produtos vendidos no empreendimento, localizado no Km 104 da BR- 135, apresentavam selos falsificados do Ministério da Agricultura.

Durante vistoria realizada na empresa, que não teve o nome divulgado, a polícia encontrou uma máquina de cópia com carimbo e um tubo de adesivos em branco compatíveis com os selos encontrados nos produtos vendidos.

Segundo a PRF, o gerente da distribuidora - que permanece com o nome preservado - relatou que os produtos embalados com os selos falsificados eram provenientes do município de Santa Maria da Vitória (a 230 km de Barreiras). Com a operação policial, o responsável pela empresa e os alimentos apreendidos foram encaminhados para a delegacia local.

