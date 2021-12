Polícia inicia Operação Semana Santa nesta quinta-feira

A Polícia Militar da Bahia, com apoio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e das Companhias Independentes de Policiamento Rodoviário (1ª CIPRv/Itabuna, 2ª CIPRv/Brumado e 3ª CIPRv/Barreiras) inicia às 8 horas desta quinta-feira, 24, a Operação Semana Santa, que visa reforçar o policiamento nas rodovias estaduais.

A ação seguirá até as 8 horas de segunda-feira, 28, no final do feriado prolongado da Páscoa. Durante todo o feriadão, as abordagens policiais terão foco no enfrentamento ao tráfico de drogas, pessoas e armas, por meio da participação de 560 policiais nos diversos postos de fiscalização e controle de trânsito nas rodovias estaduais.



O policiamento nas vias de acesso às regiões turísticas do estado também serão ampliados.

