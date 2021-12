Polícia indicia suspeito de espancar jovem em Conquista

Após um mês do crime a Polícia Civil concluiu nesta quarta-feira, 25, o inquérito sobre a morte de Jéssica Nascimento, 21 anos, que perdeu um bebê de 4 meses e morreu depois de ser espancada, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O inquérito foi enviado a Justiça nesta quarta.

Jéssica foi agredida no dia 25 de abril, foi internada, ficou em coma e morreu no dia 10 de maio. O estudante Américo Francisco Vinhas Neto, 24 anos, namorado da vítima, foi indiciado pelos crimes de lesão corporal seguida de morte e dano qualificado. O primeiro com pena de até 12 anos e o segundo com pena de até 3 anos. O suspeito é considerado foragido.

Américo chegou a ser preso em flagrante no dia da agressão, mas foi solto mediante pagamento de fiança de cerca de R$ 5 mil.

Caso

Jéssica foi agredida durante uma festa na casa que morava com um amigo, em Vitória da Conquista. Ao todo 7 pessoas estavam no local. Américo Francisco inicialmente negou ter agredido a jovem. Em um segundo depoimento, no dia 3 de maio, ele disse não lembrar do que aconteceu no dia do crime.

À polícia, Américo negou que mantinha um relacionamento amoroso com Jéssica e informou ter feito uso de drogas e bebida alcoólica no dia da agressão. Também disse que não sabia que a jovem estava grávida.

Um exame deve apontar se o suspeito realmente fez uso de drogas no dia do ocorrido. O rapaz teve material genético colhido para que seja feito exame de DNA com amostras retiradas do feto. O prazo para o resultado do exame não foi informado pela polícia.

