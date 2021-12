Polícia indicia mais três por golpe contra ganhadora da Mega

Mais três pessoas foram indiciadas por participação na tentativa de golpe contra ganhadora de bolão da Mega da Virada. De acordo com delegado de Teofilândia, Getúlio Queiroz, Maria Mércia de Oliveira, de 41 anos, e a filha dela, uma adolescente de 17 anos, além de Fernanda Caetano da Silva, de 21 anos, vão responder por extorsão e formação de quadrilha.

Segundo o delegado, a filha de Maria Mércia é namorada de Cristiano Araújo dos Santos, de 22 anos, filho da vítima. Já Fernanda é mulher de Wellington Santos Oliveira, de 20 anos, que foi preso junto com Cristiano acusados de fingir um falso sequestro para extorquir dinheiro da milionária da Mega Sena.

O titular de Teofilândia diz que as três mulheres faziam tortura psicológica com a vítima, tentando pressioná-la a pagar o resgaste para supostamente o filho ser liberado do sequestro.

De acordo com o delegado, o inquérito foi encaminhado nesta quarta-feira, 5, para a justiça.

Entenda o caso

A vítima era faxineira do do Hospital Municipal Waldemar Ferreira e ganhou cerca de R4 2 milhões em um bolão com outros 21 colegas na Mega da Virada. Ao saber do suposto sequestro do filho em Várzea Paulista, em São Paulo, ela procurou a polícia de Teofilândia, que desconfiou do caso. Os supostos sequestrados pediam R$ 100 mil para liberar o rapaz.

A mulher foi orientada pela polícia a depositar um valor inferior. Por meio das imagens do circuito de segurança do banco em Várzea Paulista, a mulher reconheceu o filho como a pessoa que sacou o dinheiro.

Cristiano e Wellington, que era responsável por ligar para a vítima, foram presos na última sexta, 31.

