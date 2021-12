Polícia incinera pés de maconha em Xique-Xique

A Polícia Civil de Xique-Xique (a 589 km da capital) investiga quem é responsável por uma plantação com cerca de 10.300 pés de maconha, prontos para colheita, localizados na zona rural do município.

O flagrante, feito no último domingo, ocorreu após denúncia anônima, conforme o tenente-coronel Valter Araújo, comandante da Companhia de Policiamento Especializado (Cipe) do Semiárido, em Xique-Xique e região.

Segundo ele, as plantas, com 1,5 metro de altura, em média, foram arrancadas e incineradas. Equipamentos e amostras da droga foram encaminhados à delegacia.

A roça, situada em local de difícil acesso, tinha estrutura para irrigação, com bombas que captavam água de lagoa marginal ao São Francisco. Ninguém foi encontrado no acampamento montado no local, que, conforme os policiais, estava com a despensa abastecida para vários dias.

