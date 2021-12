Polícia incinera cocaína encontrada no interior da Bahia

Foram incinerados na tarde desta segunda-feira, 26, os 3.864 kg de cocaína encontrados em Juazeiro, na região norte da Bahia, e na cidade de Petrolina, em Pernambuco. Do total, cerca de uma tonelada e meia da droga foi apreendida no interior do estado, número considerado o maior na história, segundo fontes da Polícia Federal.

A droga, apreendida na sexta, 23, era transportada em uma carreta, proveniente de São Paulo, escondida em meio a uma carga de tonéis plásticos. O restante foi localizado no sábado, 24, em um depósito de Petrolina, que era utilizado pela quadrilha para estocagem do entorpecente.

A droga apreendida seria destinada para cidades do nordeste e países da América do Norte e da Europa, segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). A queima foi feita pelas polícias federal e militar. Representantes do Ministério Público e da Vigilância Sanitária também estiveram presentes na ação.

adblock ativo