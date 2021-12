Polícia impede quadrilha de explodir caixas eletrônicos

A Polícia Civil impediu que uma quadrilha explodisse caixas eletrônicos no distrito de Roda Velha, em São Desidério, distante 880 km de Salvador, na madrugada desta quarta-feira, 10. Whêdscley Carvalho da Costa, Ronaldo Rodrigues de Souza, Manoel Messias dos Santos e Manoel Pires de Oliveira estavam com uma pistola calibre 380 e uma picape roubada.

De acordo com o delegado Carlos Ferro, titular da DT/São Desidério, a polícia recebeu a informação de que uma caminhonete S10 havia sido tomada de assalto, no Povoado de Estivas, na zona rural do município, por quatro homens fortemente armados. O dono do veículo foi colocado no banco de trás da caminhonete e liberado na localidade de Manoel de Souza.

Por volta de 1 hora da madrugada, os quatro foram alcançados pela polícia na altura do Povoado das Perdizes. "Dos quatro assaltantes presos, dois já tem passagens pela polícia por envolvimento em assalto a banco no Pará e roubo de defensivo agrícolas" explicou, o delegado.

A polícia busca agora o restante da quadrilha, identificada pelos próprios comparsas como oriundos do estado de Goiás.

A operação que resultou na prisão do bando contou com o apoio de equipes da 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Barreiras). Whêdscley, Ronaldo, Manoel e Manoel Pires vão responder por roubo, porte ilegal de arma e formação de quadrilha.

