Polícia identifica suspeitos de tiroteio que matou jovem

A Polícia Civil identificou cinco suspeitos de participarem do tiroteio que resultou na morte de Daniele Rebeca Santana Magalhães, de 18 anos, no último sábado, 22, em Lauro de Freitas.

Os suspeitos seriam integrantes de gangues rivais e não tiveram suas identidades reveladas para não atrapalhar as investigações.

Eles teriam se encontrado na avenida Amarílio Thiago dos Santos, na Vila Praiana, e iniciado uma troca de tiros. No momento, Daniele saía de uma igreja evangélica com o namorado, que foi baleado de raspão. A jovem levou um tiro no peito e chegou a ser socorrida para um posto médico, mas não resistiu aos ferimentos.

Até o momento ninguém foi preso e a polícia realiza buscas para localizar os suspeitos.

