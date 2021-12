Polícia identifica suspeitos de matar pai e filho em Feira de Santana

A Polícia Civil identificou os suspeitos de matar a tiros um pai e seu filho na cidade de Feira de Santana (a 109 km de Salvador). O caso aconteceu na última quarta-feira, 8, no bairro Nova Esperança.

Equipes da polícia já estão trabalhando no intuito de qualificar os suspeitos e, se for o caso, serem conduzidos para a delegacia para os procedimentos de praxe, segundo o Acorda Cidade.

De acordo com o delegado Fabrício Linard, o duplo homicídio ocorreu após pai e filho tentarem defender um familiar, que ficou ferido e foi socorrido para o Hospital Clériston Andrade. Denilson Morais de Souza, 21 anos, foi morto com um tiro na testa e o pai Valdemy Rodrigues de Souza, 44, com tiros na barriga.

A identificação dos suspeitos não foi revelada.

