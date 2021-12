Polícia identifica suspeitos de matar dono de pousada

Dois suspeitos de terem matado o proprietário da Pousada Village Itaparica, Sifredo Dias Almeida, de 70 anos, foram identificados. Os crimes aconteceram durante um assalto ao estabelecimento comercial, na manhã desta quinta-feira, 13, em Barra Grande, na ilha de Vera Cruz. Há suspeita que um deles seja ex-funcionário da pousada, já que não houve arrombamento do imóvel.

Segundo informações do Delegado Geovane Paranhos, titular da 24ª Delegacia Territorial (DT), os indivíduos pediram ao proprietário uma pistola calibre 380, que a vítima teria guardada no interior da residência. Como negou a existência da arma, foi baleado no pescoço e abdômen.

De acordo com o delegado, eles chegaram na pousada por volta das 5 horas procurando por um revólver. O crime foi presenciado pelo filho de 11 anos.

A criança e os hóspedes não foram baleados pelos bandidos, que fugiram usando o carro da vítima, um modelo Chery, de cor branca. A arma que não foi levada pelos bandidos, foi levada pela polícia. A polícia local investiga o crime e já tem o nome dos suspeitos identificados apenas como Manuel e Joaquim.

adblock ativo