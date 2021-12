Polícia identifica suspeito de matar produtor em Feira

A Polícia Civil identificou o suspeito de ter matado o produtor de eventos Cristin Antônio de Almeida, conhecido como Christy Helmayd, com golpes de faca em Feira de Santana, cidade distante 109 km de Salvador. O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 8, em um bar na avenida João Durval.

De acordo com o delegado Jean Souza, titular da Delegacia de Homicídios de Feira de Santana, a identificação do suspeito foi possível após ouvir testemunhas que estavam no bar.

"Essas primeiras 12 horas são as mais importantes para a elucidação de um crime. Quanto mais cedo as investigações iniciarem, mais rápido conseguimos concluí-las. Fomos ao local do crime e temos testemunhas oculares, que são parentes do autor", informou o delegado ao Site Acorda Cidade.

Ainda segundo o delegado, as testemunhas informaram que houve uma discussão entre o suspeito e a vítima. O homem teria pego uma faca e desferido os golpes contra o produtor.

O delegado informou ainda que já foi solicitada a prisão preventiva do suspeito que ainda não foi localizado.

adblock ativo