Polícia identifica suspeito de matar argentino em Morro de São Paulo

A Polícia Civil aponta o vendedor ambulante José Henrique Pereira Pinto, 37 anos, como suspeito da morte do argentino Marcelo Gabriel Rey, em Morro de São Paulo, no município de Cairú, nesta terça-feira, 1º. Três testemunhas do crime foram ouvidas na manhã desta quinta-feira, 3.

A titular da Delegacia Territorial de Cairu, Argimária Freitas de Sousa Soares, informou que Henrique, como é conhecido, e a vítima estavam num bar e brigaram após um desentendimento. "O agressor fugiu de Morro de São Paulo utilizando uma lancha". E, segundo a delegada, o acusado dizia ser ex-agente público da secretaria da Segurança Pública do Espírito Santo, além de já ter passagem na polícia por causa de briga, em Arraial D'Ajuda, em 2011. Henrique está foragido e vai responder por lesão corporal seguida de morte.

O corpo do argentino foi liberado, na tarde desta quarta, pela unidade do Departamento de Polícia Técnica de Valença, após realização dos procedimentos de perícia que dirão qual foi a causa da morte. A retirada foi realizada por integrantes do Consulado da Argentina na Bahia.

Crime

O argentino Marcelo Gabriel Rey, 38 anos, morreu durante uma briga em um bar em Morro de São Paulo, no município baiano de Cairu (a 248 quilômetros de Salvador).

De acordo com as informações divulgadas pelo bar Peter II, onde a vítima trabalhava, o crime aconteceu nesta terça, 1º, em um estabelecimento comercial na Segunda Praia, quando Marcelo e outro homem se desentenderam. Durante a briga, Marcelo caiu e bateu a cabeça.

