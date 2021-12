Polícia identifica suspeito de manter crianças amarradas em igreja

A Polícia Civil identificou o suspeito de assaltar pessoas em uma igreja e manter crianças amarradas dentro do banheiro, no último sábado, 3, em Eunápolis (distante a 671 km de Salvador), no sul do estado.

De acordo com o Radar 64, Gabriel Lima da Silva, de 23 anos, fugiu após o crime e é considerado foragido. Na segunda, 5, a polícia foi na residência do suspeito, localizada no bairro Gusmão, mas sem sucesso..

Gabriel têm passagens como roubo, porte de arma de fogo e até o roubo de um veículo em Vitória da Conquista. Informações sobre o suspeito pode ser denunciado por meio do Disque Denúncia (73) 98215- 0072.

