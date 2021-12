Polícia identifica suspeito de furtos e roubos à residências na Bahia

Um homem foi identificado por câmeras após pular o muro de uma casa e furtar objetos de uma residência no bairro Dinah Borges, em Eunápolis (a 653 quilômetros de Salvador). Marcos Santana, conhecido como 'capenga', tinha liberdade provisória e entre julho e outubro passou a cometer novos crimes. Ele cumpria pena de três anos após tentar arrombar e furtar a casa de uma juíza em 2015 na cidade de Santana Cruz Cabrália.

Durante a ação, o suspeito parou o carro em frente a uma casa e pulou o muro, onde roubou um televisor, máquina de lavar, dinheiro entre outros pertences. Parte dos objetos foram recuperados na casa da irmã de Marcos Santana no bairro do Alecrim. O carro usado no roubo, emprestado pelo cunhado do suspeito, foi apreendido em Arraial D'Ajuda, Porto Seguro.

Outros casos

Durante as investigações, os policiais descobriram outro furto também na região do Dinah Borges, onde o foragido também pulou o muro de uma casa e furtou jóias avaliadas em R$6 mil, além de dinheiro.

Marcos Santana Souza se encontra foragido e para realizar denúncias a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos disponibiliza o Whatsapp: (73) 98215-0072.

O suspeito foi identificado por policiais nas gravações de uma câmera de vigilância após furtar uma casa

