Polícia identifica suspeito de atropelar PM na BA-052

A polícia já identificou o motorista suspeito de provocar o acidente que vitimou a policial militar Geyse Lima Santana, no domingo, 7, na BA-052. Segundo a polícia, o suspeito mora no distrito de Porto Feliz, em Piritiba, distante 321 km de Salvador, mas até o fim da manhã ainda não foi encontrado.

De acordo com o blog Acorda Cidade, o sargento Tadeu Marques, comandante do destacamento em Piritiba, informou que duas pessoas deram carona ao homem após o acidente. Eles informaram também que ele estava embriagado no momento da batida.

"Quando ele bateu, evadiu-se do local. Nisso, ele capotou o carro mais à frente e pediu fuga a dois elementos. Nós apreendemos esses elementos, que disseram que encontraram ele embriagado, que não estava conseguindo ficar de pé", relatou o sargento. A dupla foi liberada após ser ouvida pela polícia.

"Ele trabalha como borracheiro. Ficamos sabendo que ele está escondido em uma propriedade rural", acrescenta o PM.

Geyse Lima Santana realizava uma abordagem na BA-052 com o noivo, que também é policial militar, quando foi atingida. Ela foi enterrada na segunda-feira, 9, com o vestido de noiva, véu e a aliança que usaria no dia do casamento.

adblock ativo