Polícia identifica mortos e procura ferido de chacina

A polícia está a procura de uma 5ª vítima baleada na chacina de Mata de São João, que conseguiu fugir do local do crime. Os quatro mortos já foram identificados.

Pedro Henrique de Lucena Mergulhão, 21 anos, já apresentava passagem pela polícia; Landerson Costa dos Santos, 24 anos; Ramon Pereira Calmon de Figueira, 25 anos; também já tinha passagem pela polícia; e Jesiane Santos Souza, 15 anos; foram encontrados mortos, em uma casa, em Açu da Torre, em Mata de São João, próximo a Praia do Forte.

O dono da casa, que pediu para não ser identificado, informou ao A TARDE, que o grupo alugou a casa por 3 meses e estaria para devolver as chaves. "Nunca notei nenhuma atividade suspeita deles", disse.

De acordo com a delegada Aymara Bandeira, a polícia trabalha com a possibilidade de envolvimento no tráfico de drogas da região. A polícia continua a procura de suspeitos de cometer o crime.

A delegada informou ainda que durante a quarta-feira, 6, houve uma festa no local, um churrasco, e o crime aconteceu por volta da 0h desta madrugada.

Cega, surda e muda"

As quatro vítimas da chacina receberam tiros em diversas partes do corpo, principalmente na cabeça. Os homens estavam no quarto do imóvel, de bruços. Jesiane, por sua vez, foi morta na sala da casa. Vizinhos à residência onde houve a execução evitaram falar sobre o caso.

Eles dizem que, ultimamente, a região tem se tornado cada vez mais perigosa. "Aqui ninguém pode falar muito. Se abrir a boca pra contar o que acontece, é capaz de alguém amanhecer morto. Sou cega, surda e muda", contou uma moradora, assustada.

A região é próxima à Ladeira do Açuzinho, conhecida também como Beco Dona Domingas ou Beco da Morte. "Ta difícil viver aqui. Muita gente tem vontade de sair, mas nem todos têm condições de comprar uma casa em outro lugar.

