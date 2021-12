Polícia identifica mãe de bebê abandonada em Jequié

A polícia identificou, nesta terça-feira, 20, a mãe da bebê abandonada em um terreno baldio, na cidade de Jequié, distante 390 quilômetros de Salvador, depois que vizinhos denunciaram seu plano de fugir da cidade. Rosana Alves Oliveira foi conduzida para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), que já investigava o paradeiro da mãe da bebê, encontrada por um carroceiro, na manhã do dia sete de maio, no terreno, na localidade conhecida como Malvinas.

A delegada titular da DEAM, Alessandra Pimentel, indiciou Rosana em inquérito policial, tendo notificado o Conselho Tutelar e o Ministério Público sobre o caso. Depois de interrogada, a mulher foi liberada.

Rosana afirmou, no depoimento, manter um relacionamento homoafetivo e por temer que a companheira traída lhe deixasse, escondeu a gravidez. Informou ainda que, na madrugada de sete de maio, fez o próprio parto, num terreno baldio, cortando o cordão umbilical com as unhas. Em seguida, retornou para sua casa, no Loteamento Mirasol, no bairro Jequiezinho. Ela é mais de mais dois filhos, de nove e 15 anos de idade.

A recém-nascida segue internada no Hospital São Judas Tadeu, e não corre risco de morte. Depois de liberada, a criança deverá ser encaminhada a alguma instituição assistencial, no município.

