Polícia identifica líder de quadrilha especializada em roubo de carga

A polícia já identificou o homem apontado como líder de uma quadrilha especializada em roubo de carga, informou o delegado Gustavo Coutinho, titular da Delegacia de Repreensão Furtos e Roubos de Carga (Dercarga) de Feira de Santana, na manhã desta quarta, 31. Três integrantes do grupo foram presos na noite desta terça, 30, em Amélia Rodrigues.

Os quatro criminosos roubaram um caminhão com aproximadamente 800 caixas de bebidas do tipo whisky old eight, conhaque Dreher e Campari, por volta das 4h desta terça, no município de Planaltino (a 323 quilômetros de Salvador). Eles levaram como reféns um homem e uma mulher que faziam o transporte da carga. Após horas na presença dos bandidos, as vítimas, não identificadas, conseguiram fugir.

"Eles vieram para Feira e descarregaram a carga roubada em um galpão alugado no bairro Jardim Cruzeiro, por volta das 17 horas. Às 19h, o motorista Tiago Tauan Santos Rodrigues saiu para abandonar o caminhão na zona rural de Santo Amaro, quando a empresa conseguiu captar o sinal fraco do rastreador do veículo", contou o delegado à reportagem do Portal A TARDE, acrescentando que policiais militares foram acionados e conseguiram interceptar o bandido.

No ato da prisão, Tiago revelou que Rogério da Silva Oliveira, conhecido pelo vulgo "Patel", e Railan de Jesus Resende estavam em um carro em Amélia Rodrigues. "Os PMs obrigaram ele a ligar para os comparsas para informar a localização", disse Coutinho. Os três foram presos em flagrante.

O delegado ainda acrescentou que Patel, que é especialista em bloqueio de sinal de rastreador, já foi preso com Jumper (ferramenta usada para bloquear sinal) e uma pistola ponto 40, além de cometer estupro.

Galpão em Feira

Segundo o delegado, o galpão em Feira foi alugado pelo comerciante Wilden Felix Costa, que tem um mercadinho nas imediações da Câmara de Vereadores do município. O advogado dele compareceu à Decarga na manhã desta quarta, alegando que o cliente não tinha conhecimento das bebidas roubadas.

"Ele disse que Wilden é inocente e que um amigo dele tinha pedido a chave do local emprestado. Mas os três presos já confirmaram em depoimento que o comerciante estava presente no momento em que a carga era descarregada", disse Coutinho. Dentro do espaço, foram encontrados, além das bebidas, diversos fardos de açúcar e macarrão, cuja origem é investigada.

O trio está custodiado na Decarga de Feira e deve ser transferido para Planaltino, uma vez que o crime foi cometido na cidade. Wilden ainda não foi localizado e o líder da quadrilha é procurado pela polícia.

