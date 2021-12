Polícia identifica dois bandidos que sequestraram cabo PM

A polícia de Itabela, a 700 km de Salvador, identificou dois homens que participaram do sequestro do cabo Nivaldo Carvalho no último sábado, 17, mas os nomes não foram divulgados para não atrapalhar a investigação do caso. Os outros três homens envolvidos na ação ainda não foram identificados.

De acordo com o delegado titular da delegacia de Itabela, Hermano Costa, o policial Nivaldo, lotado no 4º Pelotão de Polícia Militar, foi sequestrado por cinco homens fortemente armados, com três pistolas e dois revólveres, que o esperavam dentro de sua própria residência, próximo ao posto de combustível Vitória, no município de Itabela.

"Nivaldo foi surpreendido pelos bandidos, que tomaram a arma dele que estava na cintura e o colocaram no banco do carona do próprio veículo, um Ford Fiesta de cor cinza e placa JSH 2019", afirmou o delegado. "Um dos bandidos dirigiu o carro e três foram no banco de trás com a arma apontada para a cabeça do policial e o quinto bandido dirigia logo atrás deles a bordo de um carro vermelho", explicou o delegado Hermano Costa.

Na ocorrência, Nilvado relatou que os bandidos queriam matá-lo e por isso resolveu arriscar se jogando do veículo em movimento na BR-101. Ele tinha uma arma nas costas que os bandidos não tinham visto e, quando se jogou, rolou pelo matagal às margens da rodovia e iniciou uma troca de tiros com os bandidos, que pararam o veículo. Nivaldo não se feriu.

Os bandidos fugiram logo em segudia e, mais à frente, em uma estrada de terra entre Itabela e Guaratinga, atearam fogo no veículo roubado do policial e prosseguiram com o outro veículo. Além da arma e do carro, o policial teve o celular e uma quantia de R$ 2,5 mil roubada pelos criminosos.

Até o fechamento desta reportagem, ninguém havia sido preso.

adblock ativo