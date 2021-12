Polícia identifica adolescente suspeita de planejar ataques em Eunápolis

A Polícia Civil identificou na última quinta-feira,4, uma adolescente de 15 anos, suspeita de criar uma conta falsa no Facebook com objetivo de planejar e convocar pessoas para realizarem um ataque a duas escolas no município de Eunápolis (distância de 647 km de Salvador).

Segundo o site RADAR 64, a jovem é aluna de uma das escolas e, no dia 20 de março, teria criado a conta com o nome "Guilherme Monteiro", em referência a um dos autores do massacre na escola Raul Brasil, que aconteceu no dia 13 de março, em Suzano, São Paulo.

Em uma das conversas identificadas pela polícia, a adolescente chegou a pedir a planta de uma das escolas e sugeriu criar estratégias para realizar o ataque. Ela também chegou a divulgar mensagens em um grupo no Facebook com mensagens como "Em minha opinião temos que fazer algo grandioso. Nada repetido. Temos que começar em grandes escolas".

Em depoimento, a menina alegou ter agido por "brincadeira" e com objetivo de "amedrontar" as pessoas. O aparelho celular da garota foi apreendido para passar por perícia e aprofundar as investigações.

