Polícia frustra golpe de extorsão pelo WhatsApp

O desempregado Paulo José Soares Batista, o Paulinho, de 37 anos, usou um perfil falso no WhatsApp para aplicar um golpe em um conhecido, mas acabou sendo preso.

Na primeira etapa da farsa, iniciada há 15 dias, Paulo usou a conta se passando por uma bela jovem e enviou mensagens nas quais se dizia interessada pela vítima, um motorista de 50 anos. Para tornar o plano mais convincente, ele usou a foto de uma mulher, escolhida na Internet, para ilustrar o perfil no WhatsApp.

Dois dias depois, Paulo alterou a foto do aplicativo e deu início à segunda fase do plano de extorsão. Ele se passou por um traficante que seria marido da jovem, com a qual a vítima conversava, e enviou mensagens ameaçando matar o motorista e seus familiares.

Já na terceira etapa do golpe, Paulo ligou para a vítima dizendo estar interessado em ajudá-la. Disse que conhecia o suposto traficante e que ele exigia R$ 5 mil para não cumprir as ameaças.

Falsa ajuda

Paulo contou que teria pago R$ 2 mil do próprio bolso, mas o restante do dinheiro deveria ser entregue logo. A vítima disse que estava fora da cidade e alegou não ter condições de pagar. Paulo sugeriu então que o motorista vendesse os móveis e outros objetos que havia em sua residência para conseguir o valor.

Ele até se propôs a achar interessados em comprá-los. Mas o motorista procurou a Delegacia de Mata de São João, que iniciou as investigações e 24h depois prendeu Paulo em flagrante por extorsão.

