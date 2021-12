Polícia Federal prende motorista com 52 kg de cocaína

Um motorista de iniciais EJS, 34 anos, foi preso em flagrante transportando cerca de 52 kg de cocaína em um veículo Hyundai Santa Fe, cor prata, placa MZQ 6993, na noite da última sexta-feira, 9, em Feira de Santana, distante 108 km de Salvador.

A prisão ocorreu em uma barreira montada no Posto da Polícia Rodoviária Federal, em Feira de Santana, localizado na BR-116 Sul. A polícia percebeu o nervosismo do motorista EJS ao abordá-lo e este disse estar vindo de Jequié em direção à Feira de Santana. Foi realizada, então, uma busca no veículo, sendo encontrado no porta-malas um espaço aberto através de um dispositivo mecânico localizado no canto esquerdo do forro. A Polícia Federal percebeu que embaixo do forro havia um vão na lataria do carro onde se encontravam diversos tabletes envoltos em fita adesiva, os quais continham a droga.

O motorista foi encaminhado para o Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador, e responderá por infringir o artigo 33 da lei 11.343/2006 - lei de Tóxicos -, ficando à disposição da Justiça Estadual.

adblock ativo