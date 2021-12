Polícia Federal prende hacker procurado desde 2016 na Bahia

Um hacker, procurado desde 2016, foi preso na última quarta-feira, 27, pela Polícia Federal no município baiano de Cruz das Almas (distante 138 km de Salvador). O suspeito, que é investigado pelos delitos de furto mediante fraude, lavagem de dinheiro e organização criminosa, foi encontrado após o cumprimento de um mandado de prisão definitivo expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

De acordo com a Polícia Federal (PF-BA), o suspeito em questão tratava-se do último alvo da Operação Singular, deflagrada no dia 4 de junho. A investigação constatou o envolvimento do preso em fraudes a concursos públicos promovidos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Conforme a PF, o hacker praticava delitos pela internet e usava a sua condição de foragido como um fator para incrementar a sua empreitada criminosa, pois, por não poder circular com frequência, mantinha-se em casa reiterando e se especializando na prática de crimes virtuais.

