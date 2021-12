Polícia Federal encontra 25 mil pés de maconha em roça na BA

A Polícia Federal de Juazeiro deflagrou uma operação nomeada Expurgo I com o objetivo de reprimir o cultivo de maconha no norte da Bahia e no sertão Pernambucano. Durante a ação deste sábado, 7, os agentes encontraram um plantio com cerca de 25 mil pés de maconha, na região do município de Jaguarari.

Os policiais também prenderam um dos responsáveis pelo cultivo da plantação. Outros dois suspeitos fugiram durante uma perseguição. A operação da PF começou no último dia 4. Já foram localizados e incinerados mais de 100 mil pés de maconha.

