Polícia Federal desarticula grupo que fraudava INSS na Bahia

Um grupo criminoso que fraudava benefícios previdenciários na região do município de Jacobina, a 330 km de Salvador, foi desarticulado durante a operação "Walking Dead" pela Polícia Federal e Ministério da Previdência Social na manhã desta quinta-feira, 18. De acordo com estimativa fornecida pelo Ministério da Previdência, o prejuízo sofrido pelo INSS com as fraudes apuradas supera os R$ 700 mil.

Ao longo das investigações, verificou-se que foram concedidas diversas pensões por morte em que os instituidores dos benefícios, que supostamente estariam falecidos, na realidade se encontravam vivos. A fraude se dava mediante apresentação de documentos falsos perante o INSS, a exemplo de certidões de óbito, certidões de casamento, folhas de pagamento, entre outros.

Seis mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nos municípios de Jacobina/BA, Ourolândia/BA e Umburanas/BA. Nove pessoas estão sendo interrogadas e serão indiciadas pela prática dos crimes de estelionato, falsidade ideológica e falsificação de documento público.

O nome da operação "Walking Dead" faz alusão à expressão de língua inglesa que significa "morto vivo" e também a uma série de TV homônima, onde os mortos voltam à vida.

