Polícia Federal apreende veleiro de mais de 1 mi em Maraú

Policiais Federais apreenderam um veleiro Catamarã de origem francesa avaliado e exposto à venda por um R$ 1.350.000,00 no último sábado, 31, na baía de Maraú/BA, a 366 km de Salvador. O veleiro é denominado de Astresail, marca Lagoon, modelo 44 pés e sua importação foi objeto de fraude.

O veleiro estava atracado em Ilha Bela, São Paulo, quando, em outubro de 2014, foi objeto de fiscalização da Receita Federal daquela localidade, tendo sido procedida a sua retenção e lacração. No entanto, os proprietários do veleiro violaram a lacração e, sem autorização, retiraram o veleiro daquela localidade, razão pela qual a Polícia Federal passou a investigar o seu paradeiro.

Os policiais federais de Ilhéus obtiveram a informação de que o veleiro estaria na baía de Maraú/BA, e no último sábado, conseguiram localizá-lo na ilha de Sapinhos. A embarcação tinha sido descaracterizada com a mudança de seu nome para dificultar a ação policial: o nome Astresail foi apagado e substituído pelo nome Lupie, sendo falsificada a documentação do veleiro com esta nova denominação. O Astresail encontra-se agora no Yacht Club de Ilhéus e será entregue à Receita Federal do Brasil.

A legislação federal proíbe a importação de veículos e embarcações usadas, razão pela qual os proprietários do veleiro responderão a inquérito policial pelos delitos dos artigos 334-A, § 1º (contrabando) e 336 (inutilização de edital ou de sinal) do Código Penal, crimes apenados com reclusão.

