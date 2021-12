Polícia faz maior apreensão de maconha do ano em Jacobina

A Polícia Civil apreendeu cerca de 1,6 tonelada de maconha no município de Jacobina, a 337 km de Salvador, em duas propriedades rurais. Além da maconha ensacada e pronta para a venda, 40 mil pés da planta foram erradicados. Os traficantes responsáveis pela droga e o material apreendido foram apresentados à imprensa nesta quarta-feira, 10.

Emílio Bispo dos Santos, o "Bida", 53 anos, Manuel José Neto, 28, e Joseilson Ramos de Souza, o "Kuno", 28, líder da quadrilha e proprietário das plantações, foram presos na sexta-feira, 5, durante a Operação Lavoura. A ação policial fez a maior apreensão de maconha deste ano na Bahia.

A fazenda de maconha, onde também foi encontrada a droga ensacada, se localiza no distrito de Laje do Batata. Os comparsas de "Kuno", que foi preso no Centro de Jacobina, foram encontrados na localidade de Paraíso, em posse de duas pistolas de calibres 635 e 940 e da cocaína apreendida. Autuados em flagrante por tráfico, associação para o tráfico, financiamento do tráfico e porte ilegal de arma, o trio seguiu para o sistema prisional.

Um caminhão cedido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi utilizado para transportar a droga de Jacobina para Salvador. Depois de periciada no Departamento de Polícia Técnica (DPT), a maconha e a cocaína serão incineradas, com autorização da Justiça.

Quarenta policiais civis participaram da Operação Lavoura, que contou com o apoio da Superintendência de Inteligência (SI/SSP) durante os seis meses de investigação e de equipes dos Departamentos de Narcóticos (Denarc), de Polícia do Interior (Depin) e de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) na erradicação dos pés de maconha.

Veja vídeo da apreensão divulgado pela Polícia Civil:

