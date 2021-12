Polícia faz duas apreensões de cocaína em Feira no intervalo de 12 horas

Uma ação policial em Feira de Santana resultou na apreensão de 20 kg de cocaína no final da tarde desta terça-feira, 4, apenas 12 horas após a localização de 27 kg da mesma droga no município.

Durante a operação conjunta, equipes das polícias Civil e Militar capturaram Thainá Ferreira do Carmo, que estava em um posto de combustíveis no bairro do Tomba. Ela transportava 5 kg de cocaína distribuída em sacos,

Após prestar depoimento, a suspeita levou os agentes até um imóvel, onde estavam escondidos mais 15 kg da droga. O caso foi registrado na sede da Polícia Federal em Feira de Santana.

Já a primeira apreensão ocorreu no bairro Santa Mônica II, onde policiais civis encontraram os 27 kg de cocaína enterrados. O material estava com um homem que já possuía mandado de prisão em aberto.

adblock ativo