Polícia evita arrombamento de caixas eletrônicos em Santa Luz

O arrombamento de caixas eletrônicos do Banco do Brasil na cidade de Santa Luz (a 258 km de Salvador) foi evitado pela Polícia Militar na madrugada deste domingo, 26.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), às 1h40, equipes da central de videomonitoramento do BB acionam à polícia e informaram sobre o não funcionamento das câmeras de segurança da agência. Com isso, guarnições foram deslocadas e flagraram três homens no local.

Ao perceber a chegada da polícia, os bandidos atiraram contra os militares, que revidaram. Apesar disso, os criminosos conseguiram escapar em um veículo para a zona rural da cidade.

Após uma perseguição e varreduras, a polícia conseguiu localizar um um veículo modelo Jeep, licenciado na cidade paraense de Almeirim. Dentro do automóvel, cilindros, maçaricos, martelete perfurador e eletrodos industriais, que seriam usados para arrombar os caixas.

