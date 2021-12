Polícia estoura ponto de drogas em Teixeira de Freitas

Investigadores da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes de Teixeira de Freitas (distante a 826 km de Salvador) estouraram nesta quinta-feira, 30, dois pontos de venda de drogas nos bairros Nova Teixeira e Luiz Eduardo Magalhães. Na ação, foram presos Rodrigo Santos Lopes, de 18 anos, e Orlando Costa Gomes, conhecido como "Borracha", 38.

De acordo com a Polícia Civil, no primeiro local, com Rodrigo Santos, foi apreendido 200 gramas de crack, 100g de cocaína e 50g de maconha, além de um revólver calibre 38, munições e uma balança de precisão.

No outro ponto, a polícia informou que flagrou Orlando Costa com 40 gramas de maconha e 25 papelotes de cocaína. Em depoimento, os dois suspeitos confessaram que estavam vendendo entorpecentes.

Eles foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e serão encaminhados para o presídio da região.

