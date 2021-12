Polícia erradica três roças de maconha no interior do estado

Três roças grandes de maconha foram erradicadas na última quarta-feira, 07, por equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Semiárido. A erva foi encontrada na zona rural do município de Xique-Xique, localizado a cerca de 586 km de Salvador.

A plantação, com aproximadamente 35 mil mudas, foi avaliada em R$ 400 mil e localizada após denúncia anônima, com confirmação de localização a partir do uso de drones. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), cada muda tinha em média 1,5 m e estava em fase de colheita.

Um barco usado por traficantes de drogas para monitorar as plantações foi apreendido na margem da Lagoa Jenipapo, próximo da plantação. Nenhum suspeito foi encontrado.

