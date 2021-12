Policia erradica 7.500 pés de maconha no interior da Bahia

Cerca de 7.500 pés de maconha foram erradicados pela polícia nesta sexta-feira, 28, na localidade de Riacho do Papagaio, no distrito de Santana do Sobrado, em Casa Nova (distante a 572 km de Salvador).

Com a chegada dos policiais ao local, três pessoas que molhavam os pés de maconha atiraram contra os PMs e fugiram pela caatinga.

Além da plantação de aproximadamente 1,20 metros de altura, os agentes da 25ª Companhia Independente da Polícia Militar apreenderam sementes e identificaram uma área de terra pronta para o plantio.

A plantação foi cortada e incinerada no local. Os suspeitos estão sendo procurados.

