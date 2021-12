Polícia erradica 400 mil pés de maconha no interior da Bahia

Policiais militares da CIPE Semiárido erradicaram, nesta quinta-feira, 15, 400 mil pés de maconha e apreenderam mais uma tonelada da droga em processo de secagem no povoado de Lagoa Nova, zona rural de Canarana, a 524 km de Salvador.

Recebida a tiros no local, a guarnição policial revidou e atingiu um dos envolvidos no crime. O suspeito foi encaminhado a um hospital da região, não resistiu aos ferimentos.

Com ele foi encontrado uma pistola taurus, calibre 9mm, com um carregador sobressalente e 21 munições, além de pequena porção de maconha em sacos plásticos e outros pertences e documentos do próprio suspeito.

Uma tonelada da droga estava em processo de secagem (Foto: Reprodução | Blog do Augusto Urgente)

adblock ativo