Polícia encontra suposto corpo de desaparecida em Almadina

A polícia encontrou um corpo que pode ser da garota Andressa dos Santos, de 6 anos, desaparecida desde 19 de agosto no município de Almadina (a 452 quilômetros de Salvador). De acordo com a titular da Delegacia de Coaraci, Ana Cristina Soares, o pai de Andressa, André Marques, reconheceu a roupa usada pela menina no dia em que ela desapareceu.

"O pai reconheceu as vestes: um vestido vermelho com bordado na barra. Mas só podemos confirmar com o resultado do exame de DNA", explica. O laudo deve ser divulgado em 30 dias.

Segundo a delegada, o corpo estava em avançado estado de decomposição. Ela acredita que a menina tenha sido assassinada esta semana, já que a polícia recebeu denúncias de que ela foi vista na região. "Recebemos diversas denúncias de que ela foi vista sempre nessa região", explica a delegada, acrescentando que a polícia já tem um suspeito, que teria relação com a família da garota.

O corpo foi achado boiando na ponte que liga Coaraci ao distrito de Itamotinga nesta segunda-feira, 16. O corpo já tinha sido avistado no domingo, 15. Um fio estava enrolado no pescoço da criança.

Entenda o caso - Andressa estava na sala de casa em Almadina quando a mãe foi amamentar o filho mais novo. Ao retornar para a sala, ela não encontrou mais a criança. Na época, vizinhos disseram que viram um veículo próximo à casa.

