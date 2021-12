Polícia encontra mais de uma tonelada de maconha na Bahia

Cerca de 1,3 tonelada de maconha foi apreendida na tarde desta quinta-feira, 5, no KM 544 da BR 116, em Milagres (distante 230 quilômetros de Salvador). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a droga estava embalada em pacotes no compartimento de carga de um caminhão com placas de São Paulo. Um casal foi preso.

Segundo a polícia, o caminhão, que transportava colchões, foi abordado durante uma fiscalização de combate a criminalidade. Durante a entrevista, os agentes perceberam certo nervosismo do motorista, um homem de 44 anos. Milhares de pacotes da maconha estavam escondidos no baú do veículo, em meio a colchões.

Questionado, o homem declarou que recebeu a maconha na cidade de Cascavel, no estado do Paraná, e teria como destino a cidade de Sousa, na Paraíba. Ele iria receber aproximadamente R$ 17 mil pelo transporte do entorpecente.

Os suspeitos, a droga e o caminhão foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Judiciária. Só neste ano, a PRF já apreendeu mais de 15 toneladas de maconha. Este número supera em quase três vezes o volume registrado em 2018, quando foram retiradas de circulação 5,8 toneladas.

