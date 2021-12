Polícia encontra fábrica clandestina de armas no interior da Bahia

Uma fábrica clandestina de armas de fogo foi descoberta na zona rural do município de Monte Santo, a 364 km de Salvador, na noite de segunda-feira, 19. A fábrica foi localizada após uma denúncia que uma serralheria no povoado Lagoa do Saco estava sendo utilizada para fabricar armas.

Ao chegarem no local, os policiais militares apreenderam quatro espingardas, uma pistola, munições de calibres diversos (32 e 36), máquinas, materiais e peças para fabricação de armas de fogo e munição.

De acordo com a Polícia Militar, foram encontrados ainda 22 canos, uma armação de madeira, um ferrolho, seis coronhas de madeira, uma vareta de limpeza, duas caixas com chumbo 5.5, um recipiente contendo espoletas; máquina de solda, torno, furadeira industrial, cilindro para arma de pressão e recipiente com pólvora.

Também foram apreendidos na serralheria molde para corte de coronha, mini retífica elétrica, furadeira, lixadeira, duas gandolas de camuflagem, uma calça e dois chapéus do Exército.

O proprietário do estabelecimento não foi localizado. Todo o material apreendido foi apresentado na delegacia da cidade de Euclides da Cunha.

