Polícia encontra cocaína escondida em boneco do "Shrek"

A Polícia Militar da cidade de Euclides da Cunha, município 311 km distante de Salvador, encontrou uma quantidade de cocaína dentro de um boneco do personagem Shrek na terça-feira, 11, após uma série de denúncias anônimas.

Segundo a Polícia, o flagrante aconteceu na casa de um homem identificado como Luciano Souza de Moraes. Após informações que o suspeito comercializava entorpecentes, os agentes passaram a monitorá-lo.

No momento da abordagem, o filho de Luciano disse que o boneco pertencia ao pai, o que chamou a atenção da equipe que investigava, e descobriu a droga no interior do boneco.

Luciano foi encaminhado para a 25ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Euclides da Cunha), onde está encarcerado à disposição da Justiça Criminal.

