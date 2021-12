Polícia encontra cabeça de homem esquartejado em Feira

A cabeça de Marcelo Roberto Pinho, 23 anos, foi encontrada na manhã deste domingo, 23, em um saco plástíco, no Conjunto Feira X, em Feira de Santana.

De acordo com o site Acorda Cidade, a polícia informou que o rapaz foi sequestrado no sábado, 22, por quatro homens que estavam com o carro dele. A cabeça foi encontrada em frente à casa de um homem preso por tráfico de drogas, de prenome Michael. Esse fato fez a polícia suspeitar que ele teria sido o mandante do homicídio, já que a vítíma também tinha envolvimento com o tráfico.

Ainda segundo a polícia, por volta das 9h, a esposa de Marcelo foi informada do esquartejamento e do local onde a cabeça estava em um telefonema. Na ligação, a pessoa disse que as pernas e os braços do rapaz estariam em Feira e Coração de Maria, mas não revelou os locais.

