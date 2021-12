Polícia encontra armas usadas em assalto a banco no Conde

Armas utilizadas em assalto ao Banco do Brasil da cidade do Conde, distante 179 km de Salvador, no dia 2 de junho foram apreendidas na sexta-feira, 19. A informação só foi divulgada pela Polícia Civil nesta quinta-feira, 25.

Dois fuzis calibres 556 e 762, duas carabinas ponto 30 e 22, 450 munições de diversos calibres, carregadores, espoletas explosivas, coletes antibalísticos, brucutus, entre outros materiais.

De acordo com a polícia, o material foi encontrado enterrado em um milharal, na zona rural de Mulungu do Morro, na Chapada Diamantina. A propriedade está em nome de Antônio José de Souza, o "Toninho", que está sendo procurado pela polícia. Segundo o delegado Maurício Moradillo, as investigações continuam para identificar todos os integrantes da quadrilha.

