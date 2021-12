Polícia do DF prende 13 suspeitos de integrar quadrilha de roubo de carga na BA

Treze pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (DF). O grupo, que atuava na Bahia, era investigado por roubar cargas de bebidas, leite e alho, além de caminhões e caminhonetes. Eles atuavam, geralmente, na BR-020, próximo a Correntina (a 920 quilômetros de Salvador).

Um dos suspeitos foi preso no aeroporto de Brasília. Foram cumpridos também, durante a operação "Luxo Alto" realizada nesta quinta-feira, 14, 15 mandados de busca e apreensão.

A polícia apreendeu ainda quatro armas e bloqueadores de sinal - usado para impedir que os veículos fossem rastreados.

Segundo as investigações, a quadrilha roubava a carga na Bahia e levava para o DF. As vítimas, geralmente caminhoneiros, eram deixadas sob a guarda de um dos criminosos em um lugar de matagal. Depois de algum tempo, o restante do grupo retornava para "resgatar" o comparsa.

As cargas, consideradas de alto valor, eram repassadas por um preço abaixo do mercado para comerciantes ou intermediários do DF e de Goiás, que também participavam do esquema. Quanto aos veículos roubados, o grupo adulterava a placa e chassi (identificação), além de comercializarem as peças.

Os detidos devem responder pelo crime de participação em organização criminosa, roubo circunstanciado, receptação, além de adulteração de sinal e posse ilegal de arma de fogo. Se condenados, eles podem pegar até 10 anos de prisão. As informações são do G1 nacional.

adblock ativo