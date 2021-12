A Polícia Civil divulgou um vídeo que mostra o cativeiro onde estava a empresária Arlethe Patez, libertada na madrugada deste domingo, 2, após 12 dias de sequestro. No vídeo é possível ver a cama onde a empresária ficava acorrentada, dentro de um pequeno cômodo de uma casa com apenas uma janela, no município de Teolândia (a 277 km de Salvador).





Da Redação Polícia divulga vídeo de cativeiro onde estava empresária

Arlethe que é dona do salão Rive Gauch, que fica no Costa Azul, foi abordada pelos criminosos quando estava no portão do estabelecimento. De acordo com a política, ela foi pega por dois homens, e levada dentro de um veículo.



Após o registro do sequestro, a polícia iniciou uma investigação. Oito dias depois eles conseguiram prender um dos suspeitos de envolvimento no crime, que levou a polícia até o cativeiro, onde também estava o outro bandido, responsável por vigiar a empresária.



Manoel Cândido da Paz, 46 anos, e Inael Moura de Jesus, 29, foram apresentados na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Pituba, em Salvador, neste domingo, 2



Manoel que dirigiu o carro no sequestro, afirma que que não sabia do crime: "Fui chamado para buscar um carro quando eles pegaram a mulher. Depois só estive lá mais duas vezes. Não chamei a polícia porque eu tenho família", disse ele que já tem passagem por tráfico de drogas.



Inael era quem ficava com Arlethe. Em depoimento para polícia, ele jura que a mulher foi bem tratada, apesar de ter ficado acorrentada. "Ela chorava e eu dava uma palavra de conforto. Fazia o 'rango' e esquentava água para o banho. Não a maltratei", disse Inael ao depor.



Para a polícia, esta é a segunda vez que a quadrilha - que pode ter mais de 12 homens - pratica um crime parecido. No dia 1º, o dono de um mercadinho da cidade foi sequestrado, mas conseguiu fugir dos bandidos.



Apesar de vários dias acorrentada, segundo a polícia, Arlethe não sofreu abuso sexual e nem agressões físicas. O ex-marido da vítima, Val Mariotte, falou sobre o reencontro com mulher em seu perfil no Facebook. "Hoje é um dia mais que especial, encontrar minha ex-mulher e amiga Arlethe depois de alguns dias sequestrada. Enfim tudo acabou bem", disse.

