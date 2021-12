Polícia divulga retratos falados de suspeitos de assassinato

A Polícia Civil de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), divulgou nesta quinta-feira, 18, os retratos falados dos dois suspeitos de assassinar o coordenador da Força-Tarefa de Combate à Poluição Sonora da Prefeitura de Camaçari, José Carlos Santos Souza, de 59 anos. O crime aconteceu no dia 4 de outubro deste ano, durante assalto a um açougue, no bairro Gleba C, naquele município.

A titular da 18ª Delegacia Territorial (DT/Camaçari), delegada Thaís Siqueira, espera obter mais informações com os retratos, através do Dique Denúncia - 3235-0000, para chegar à prisão dos acusados.

Crime

Logo após os dois homens, armados, anunciarem o assalto, José Carlos reagiu à ação, entrando em luta corporal com um deles. Nisso, o outro assaltante fez vários disparos contra a vítima, que morreu no local. Segundo algumas testemunhas, ao fugir, a dupla levou a arma do coordenador, sem que ninguém mais esboçasse qualquer reação no local.

Além do Disque Denúncia, informações sobre os dois suspeitos podem ser encaminhadas à DT/Camaçari, telefone 3622-7873.

